Экс-супруг Хахалевой незаконно получил 13 тысяч гектаров угодий
Свыше 100 неправосудных решений позволили коммерческим структурам бывшего мужа Елены Хахалевой получить 13 тысяч гектаров сельхозугодий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.04.2026
2026-04-06T15:34:00+03:00
Экс-супруг Хахалевой получил 13 тысяч га угодий через неправосудные решения
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Свыше 100 неправосудных решений позволили коммерческим структурам бывшего мужа Елены Хахалевой получить 13 тысяч гектаров сельхозугодий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В 2010-2015 годах подведомственными ей судами принято свыше 100 неправосудных решений, на основании которых коммерческие структуры Хахалева Р.О. вывели из государственного земельного фонда и заполучили в свою собственность 13 тысяч гектаров особо ценных сельскохозяйственных угодий стоимостью не менее 1,8 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что бизнес в сфере агропромышленного комплекса Хахалевы вели через ряд предпринимателей.
"Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства осуществляется Хахалевыми через индивидуальных предпринимателей Гилан И.В., Генералова С.П., Данынина С.Г., Шпак О.В. - общая капитализация порядка 6 миллиардов рублей. Кроме того, в группу подконтрольных структур входит ООО АФ "Незамаевская" - стоимость активов 2,2 миллиарда рублей", - добавил собеседник агентства.
По его словам, в дальнейшем эти земли были оформлены на ОАО "Незамаевское", которое занимается выращиванием и торговлей зерновыми и иными сельскохозяйственными культурами.
"По данным ФНС России
, его задекларированная капитализация превышает 700 миллионов рублей, ежегодная выручка - 729 миллионов рублей, а валовая прибыль - 202 миллиона рублей. Реальные показатели экономической деятельности существенно выше, в связи с чем они скрываются для ухода от налогообложения", - отметил он.