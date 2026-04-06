Экс-супруг Хахалевой незаконно получил 13 тысяч гектаров угодий

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Свыше 100 неправосудных решений позволили коммерческим структурам бывшего мужа Елены Хахалевой получить 13 тысяч гектаров сельхозугодий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"В 2010-2015 годах подведомственными ей судами принято свыше 100 неправосудных решений, на основании которых коммерческие структуры Хахалева Р.О. вывели из государственного земельного фонда и заполучили в свою собственность 13 тысяч гектаров особо ценных сельскохозяйственных угодий стоимостью не менее 1,8 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бизнес в сфере агропромышленного комплекса Хахалевы вели через ряд предпринимателей.

"Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства осуществляется Хахалевыми через индивидуальных предпринимателей Гилан И.В., Генералова С.П., Данынина С.Г., Шпак О.В. - общая капитализация порядка 6 миллиардов рублей. Кроме того, в группу подконтрольных структур входит ООО АФ "Незамаевская" - стоимость активов 2,2 миллиарда рублей", - добавил собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем эти земли были оформлены на ОАО "Незамаевское", которое занимается выращиванием и торговлей зерновыми и иными сельскохозяйственными культурами.