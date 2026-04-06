15:34 06.04.2026 (обновлено: 08:21 07.04.2026)
Экс-супруг Хахалевой незаконно получил 13 тысяч гектаров угодий
© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Свыше 100 неправосудных решений позволили коммерческим структурам бывшего мужа Елены Хахалевой получить 13 тысяч гектаров сельхозугодий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В 2010-2015 годах подведомственными ей судами принято свыше 100 неправосудных решений, на основании которых коммерческие структуры Хахалева Р.О. вывели из государственного земельного фонда и заполучили в свою собственность 13 тысяч гектаров особо ценных сельскохозяйственных угодий стоимостью не менее 1,8 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что бизнес в сфере агропромышленного комплекса Хахалевы вели через ряд предпринимателей.
"Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства осуществляется Хахалевыми через индивидуальных предпринимателей Гилан И.В., Генералова С.П., Данынина С.Г., Шпак О.В. - общая капитализация порядка 6 миллиардов рублей. Кроме того, в группу подконтрольных структур входит ООО АФ "Незамаевская" - стоимость активов 2,2 миллиарда рублей", - добавил собеседник агентства.
По его словам, в дальнейшем эти земли были оформлены на ОАО "Незамаевское", которое занимается выращиванием и торговлей зерновыми и иными сельскохозяйственными культурами.
"По данным ФНС России, его задекларированная капитализация превышает 700 миллионов рублей, ежегодная выручка - 729 миллионов рублей, а валовая прибыль - 202 миллиона рублей. Реальные показатели экономической деятельности существенно выше, в связи с чем они скрываются для ухода от налогообложения", - отметил он.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
ГП проверит на коррупцию активы сестры "золотой судьи" Хахалевой
Елена ХахалеваПроисшествияРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
