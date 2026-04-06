"Золотая судья" Хахалева заработала пять миллиардов рублей на стройках - РИА Новости, 06.04.2026
15:25 06.04.2026 (обновлено: 15:38 06.04.2026)
"Золотая судья" Хахалева заработала пять миллиардов рублей на стройках
"Золотая судья" Хахалева заработала пять миллиардов рублей на стройках - РИА Новости, 06.04.2026
"Золотая судья" Хахалева заработала пять миллиардов рублей на стройках
"Золотая судья" Елена Хахалева и ее бывший муж Роберт заработали не менее 5 миллиардов рублей на застройках, свыше 1 миллиарда рублей вывели за рубеж, сообщили... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:25:00+03:00
2026-04-06T15:38:00+03:00
происшествия
россия
елена хахалева
игорь краснов
александр чернов
генеральная прокуратура рф
краснодарский краевой суд
россия
происшествия, россия, елена хахалева, игорь краснов, александр чернов, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Елена Хахалева, Игорь Краснов, Александр Чернов, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
"Золотая судья" Хахалева заработала пять миллиардов рублей на стройках

"Золотая судья" Хахалева и ее экс-муж заработали не менее 5 млрд руб на стройках

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Золотая судья" Елена Хахалева и ее бывший муж Роберт заработали не менее 5 миллиардов рублей на застройках, свыше 1 миллиарда рублей вывели за рубеж, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"С использованием судебных механизмов Хахалевым Р.О. приобретались инвестиционно привлекательные земли публичной собственности без выплаты в казну их действительной цены. В последующем они использовались для коммерческой и жилой застройки. Доходы от ее реализации составили не менее 5 миллиардов рублей. Часть из них в размере свыше 1 миллиарда рублей Хахалевы вывели за рубеж, другую направили на приобретение высоколиквидных активов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении сестры "золотой судьи" Наталии Хахалевой и дочери бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
ГП проверит на коррупцию активы сестры "золотой судьи" Хахалевой
Вчера, 14:05
 
ПроисшествияРоссияЕлена ХахалеваИгорь КрасновАлександр ЧерновГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
