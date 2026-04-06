"Золотая судья" Хахалева заработала пять миллиардов рублей на стройках

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Золотая судья" Елена Хахалева и ее бывший муж Роберт заработали не менее 5 миллиардов рублей на застройках, свыше 1 миллиарда рублей вывели за рубеж, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"С использованием судебных механизмов Хахалевым Р.О. приобретались инвестиционно привлекательные земли публичной собственности без выплаты в казну их действительной цены. В последующем они использовались для коммерческой и жилой застройки. Доходы от ее реализации составили не менее 5 миллиардов рублей. Часть из них в размере свыше 1 миллиарда рублей Хахалевы вывели за рубеж, другую направили на приобретение высоколиквидных активов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении сестры "золотой судьи" Наталии Хахалевой и дочери бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.