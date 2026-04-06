Сестра Хахалевой тратила коррупционные средства на элитную недвижимость - РИА Новости, 06.04.2026
15:23 06.04.2026 (обновлено: 16:22 06.04.2026)
Сестра Хахалевой тратила коррупционные средства на элитную недвижимость
Сестра Хахалевой тратила коррупционные средства на элитную недвижимость - РИА Новости, 06.04.2026
Сестра Хахалевой тратила коррупционные средства на элитную недвижимость
Судья арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, сестра "золотой судьи" Елены Хахалевой, тратила коррупционные средства на покупку элитной... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:23:00+03:00
2026-04-06T16:22:00+03:00
происшествия, туапсе, одинцово, краснодарский край, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, елена хахалева
Происшествия, Туапсе, Одинцово, Краснодарский край, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Елена Хахалева
Сестра Хахалевой тратила коррупционные средства на элитную недвижимость

Сестра экс-судьи Хахалевой тратила коррупционные деньги на элитную недвижимость

© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Sputnik / Stringer
Судья Елена Хахалева
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Судья арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, сестра "золотой судьи" Елены Хахалевой, тратила коррупционные средства на покупку элитной недвижимости в Туапсе и Одинцово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Вырученные коррупционным способом средства Наталия Хахалева направила на приобретение дорогостоящего имущества, в том числе два домовладения (510 квадратных метров) и три земельных участка (2,7 тысячи квадратных метров) в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Одинцовском районе Московской области, а также автомобиля Porsche Cayenne Turbo", - сказал собеседник агентства.
По его словам, активы судья регистрировала на свою мать.
"С целью сокрытия своего противоправного поведения от вышестоящего руководства и органов судейского сообщества она зарегистрировала активы на мать - Хахалеву О.М., которая достаточных доходов для их приобретения не имела", - добавил он.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава ВС РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой и дочери Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
ГП проверит на коррупцию активы сестры "золотой судьи" Хахалевой
Вчера, 14:05
 
ПроисшествияТуапсеОдинцовоКраснодарский крайРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФЕлена Хахалева
 
 
