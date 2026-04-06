Сестра Хахалевой тратила коррупционные средства на элитную недвижимость

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Судья арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, сестра "золотой судьи" Елены Хахалевой, тратила коррупционные средства на покупку элитной недвижимости в Туапсе и Одинцово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Вырученные коррупционным способом средства Наталия Хахалева направила на приобретение дорогостоящего имущества, в том числе два домовладения (510 квадратных метров) и три земельных участка (2,7 тысячи квадратных метров) в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Одинцовском районе Московской области, а также автомобиля Porsche Cayenne Turbo", - сказал собеседник агентства.
По его словам, активы судья регистрировала на свою мать.
"С целью сокрытия своего противоправного поведения от вышестоящего руководства и органов судейского сообщества она зарегистрировала активы на мать - Хахалеву О.М., которая достаточных доходов для их приобретения не имела", - добавил он.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава ВС РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой и дочери Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.