Три турецких судна безопасно прошли Ормузский пролив
2026-04-06T12:21:00+03:00
Уралоглу: три судна турецких компаний безопасно прошли Ормузский пролив
АНТАЛЬЯ, 6 апр - РИА Новости. Три судна, принадлежащие турецким компаниям, безопасно прошли Ормузский пролив на фоне конфликта, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.
"С начала конфликта три наших судна, ожидавшие в Персидском заливе
, смогли безопасно пройти Ормузский пролив
и выйти из региона", - сказал министр, слова которого приводит газета Sabah
.
По его словам, власти Турции
в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию с судами и экипажами в регионе, координируя действия с МИД и другими ведомствами.
Министр отметил, что в районе пролива остаются и другие суда турецких владельцев, для которых продолжается работа по обеспечению безопасного выхода. В частности, часть судов ожидает возможности покинуть акваторию, а контакты с экипажами поддерживаются на постоянной основе.
Ранее турецкие власти заявляли, что с началом конфликта в регионе в районе Ормузского пролива находились 15 судов, принадлежащих турецким компаниям, и предпринимаются меры для минимизации рисков для судоходства.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.