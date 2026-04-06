Осужденный экс-глава Курской области сдержанно воспринял приговор

КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Осужденный на 14 лет лишения свободы за взятки бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сдержанно и с серьезным выражением лица воспринял назначенный ему приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.