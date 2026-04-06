Осужденный экс-глава Курской области сдержанно воспринял приговор

КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Осужденный на 14 лет лишения свободы за взятки бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сдержанно и с серьезным выражением лица воспринял назначенный ему приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
В понедельник суд признал Смирнова виновным по делу о получении взяток и назначил ему 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 миллионов рублей.
С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.