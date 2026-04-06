Курского экс-губернатора Смирнова лишили звания заслуженного работника ЖКХ - РИА Новости, 06.04.2026
15:40 06.04.2026 (обновлено: 16:08 06.04.2026)
Курского экс-губернатора Смирнова лишили звания заслуженного работника ЖКХ
Суд лишил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова звания "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" после... РИА Новости, 06.04.2026
© РИА Новости / Алена Солодова | Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов перед заседанием в Ленинском районном суде Курска
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов перед заседанием в Ленинском районном суде Курска
КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Суд лишил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова звания "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" после признания его виновным в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
В понедельник суд признал Смирнова виновным в получении взяток в особо крупных размерах и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима со штрафом 400 миллионов рублей, а также постановил конфисковать у экс-губернатора сумму взятки в размере 20,95 миллиона рублей.
Экс-губернатор Смирнов прокомментировал срок, о котором попросило обвинение
2 апреля, 14:25
"С лишением на основании ст. 48 УК РФ почетного звания… "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - сказала судья.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Со Смирновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривало рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии
