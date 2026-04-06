Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области 20 миллионов рублей - РИА Новости, 06.04.2026
15:34 06.04.2026 (обновлено: 16:24 06.04.2026)
Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области 20 миллионов рублей
Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области 20 миллионов рублей - РИА Новости, 06.04.2026
Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области 20 миллионов рублей
Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова 20,95 миллиона рублей по делу о взятках, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:34:00+03:00
2026-04-06T16:24:00+03:00
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
курская область
РИА Новости
1
5
4.8
1579
РИА Новости
1
5
4.8
1579
РИА Новости
1
5
4.8
1579
курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области 20 миллионов рублей

РИА Новости: суд конфисковал у экс-губернатора Курской области 20,95 млн руб

© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска. Архивное фото
КУРСК, 6 апр - РИА Новости. Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова 20,95 миллиона рублей по делу о взятках, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник суд признал Смирнова виновным по делу о получении взяток и назначил ему 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 миллионов рублей. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
"Взыскать со Смирнова… в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счёт конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений", — сказала судья.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Экс-губернатор Смирнов прокомментировал срок, о котором попросило обвинение
2 апреля, 14:25
 
