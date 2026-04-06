Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области 20 миллионов рублей

КУРСК, 6 апр - РИА Новости. Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова 20,95 миллиона рублей по делу о взятках, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник суд признал Смирнова виновным по делу о получении взяток и назначил ему 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 миллионов рублей. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
"Взыскать со Смирнова… в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счёт конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений", — сказала судья.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года заместители губернатора Курской области Алексей Дедов и Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.