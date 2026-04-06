Суд арестовал имущество вице-губернатора Кубани по антикоррупционному иску

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Суд принял обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом в рамках антикоррупционного иска к вице-губернатору Кубани Андрею Коробке об изъятии активов в доход РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом", - говорится в сообщении

Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях заместителя губернатора Краснодарского края. Истцом по иску выступает Генпрокуратура РФ , уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным пресс-службы, Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами законодательного собрания края Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов.

"В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе судов региона.

Ответчиками по гражданскому делу, кроме самого вице-губернатора, стали 20 физических и три юридических лица. Суд рассмотрит требования Генпрокуратуры обратить в доход РФ объекты недвижимого имущества, а также доли в уставном капитале коммерческих организаций, принадлежащие ответчикам.