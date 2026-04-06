Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество вице-губернатора Кубани по антикоррупционному иску
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 06.04.2026 (обновлено: 17:49 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/sud-2085411777.html
Суд арестовал имущество вице-губернатора Кубани по антикоррупционному иску
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155264/45/1552644505_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_a3af22fc75ca7db4c80d4a87205845a5.jpg
https://ria.ru/20260327/arest-2083329245.html
https://ria.ru/20250911/sud-2041087594.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155264/45/1552644505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64513d32849c7c9ed1140d2494b566f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАндрей Коробка
Андрей Коробка - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Андрей Коробка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Суд принял обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом в рамках антикоррупционного иска к вице-губернатору Кубани Андрею Коробке об изъятии активов в доход РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ленинский районный суд Краснодара принял к производству исковое заявление об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанным с ним лицам.
"В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом", - говорится в сообщении.
Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях заместителя губернатора Краснодарского края. Истцом по иску выступает Генпрокуратура РФ, уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным пресс-службы, Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами законодательного собрания края Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов.
"В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе судов региона.
Ответчиками по гражданскому делу, кроме самого вице-губернатора, стали 20 физических и три юридических лица. Суд рассмотрит требования Генпрокуратуры обратить в доход РФ объекты недвижимого имущества, а также доли в уставном капитале коммерческих организаций, принадлежащие ответчикам.
Андрей Коробка занимает должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края с 22 октября 2015 года.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала