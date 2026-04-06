Starbucks потерял товарный знак в России
Starbucks потерял товарный знак в России - РИА Новости, 06.04.2026
Starbucks потерял товарный знак в России
Американская компания Starbucks лишилась в России товарного знака в виде логотипа в черно-белом цвете, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T16:54:00+03:00
2026-04-06T16:54:00+03:00
2026-04-06T16:54:00+03:00
россия
москва
россия, москва, экономика
Россия, Москва, Экономика
Starbucks потерял товарный знак в России
РИА Новости: Starbucks потерял товарный знак в России
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Американская компания Starbucks лишилась в России товарного знака в виде логотипа в черно-белом цвете, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка на регистрацию знака сеть кофеен подана в августе 2015 года, в ноябре 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. Срок действия товарного знака истек, в 2026 году Роспатент внес в базу соответствующую информацию.
Под этим брендом компания Starbucks могла продавать и производить в России травяные чаи, витаминизированные напитки, а также алкоголь.
В ноябре 2025 года Sturbucks зарегистрировала до 2034 года в России товарный знак в виде бело-зеленого логотипа с лицом девушки, сообщало РИА Новости. Под соответствующим брендом американская компания будет предоставлять услуги кофе-баров с возможностью брать еду и напитки на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры для кофе, посуду, а также администрировать программу лояльности потребителей.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве
в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России
и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.