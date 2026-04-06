Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме

© REUTERS / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме

Трамп рассказал, сколько самолетов задействовали для спасения экипажа F-15

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Американские военные задействовали 155 самолетов в операции по спасению экипажа истребителя F-15E в Иране, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Во второй спасательной операции были задействованы 155 самолетов", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, в частности, речь идет о четырех бомбардировщиках, 64 истребителях, 48 самолетах-заправщиках и 13 спасательных самолетах.

"Мы переправляли их всех, и во многом это было прикрытием", - отметил американский лидер.

Как объяснил Трамп, США хотели, чтобы иранские военные подумали, что пропавший оператор систем вооружения находится в другом месте.

Американские СМИ 3 апреля сообщили, что США начали масштабную поисково-спасательную операцию после крушения американского сверхзвукового истребителя-бомбардиров щика F-15E Strike Eagle в небе над Ираном . Вскоре один из двух пилотов был найден.

Позднее Трамп сообщил, что второй пилот ранее сбитого в небе над Ираном американского самолета F-15E спасен и находится в безопасности.