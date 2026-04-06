https://ria.ru/20260406/ssha-2085542488.html
Трамп рассказал, сколько самолетов задействовали для спасения экипажа F-15
Трамп рассказал, сколько самолетов задействовали для спасения экипажа F-15 - РИА Новости, 06.04.2026
Трамп рассказал, сколько самолетов задействовали для спасения экипажа F-15
Американские военные задействовали 155 самолетов в операции по спасению экипажа истребителя F-15E в Иране, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп.
2026-04-06T20:44:00+03:00
2026-04-06T20:44:00+03:00
2026-04-06T20:44:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085541423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bf8fe47880da3ad98089625d0f3d0b0.jpg
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085541423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a961a13315062af3a197b504cd6a8272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп рассказал, сколько самолетов задействовали для спасения экипажа F-15
Трамп: США задействовали 155 самолетов для спасения экипажа F-15 в Иране
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Американские военные задействовали 155 самолетов в операции по спасению экипажа истребителя F-15E в Иране, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Во второй спасательной операции были задействованы 155 самолетов", - сказал Трамп
журналистам.
По его словам, в частности, речь идет о четырех бомбардировщиках, 64 истребителях, 48 самолетах-заправщиках и 13 спасательных самолетах.
"Мы переправляли их всех, и во многом это было прикрытием", - отметил американский лидер.
Как объяснил Трамп, США
хотели, чтобы иранские военные подумали, что пропавший оператор систем вооружения находится в другом месте.
Американские СМИ 3 апреля сообщили, что США начали масштабную поисково-спасательную операцию после крушения американского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика
F-15E Strike Eagle в небе над Ираном
. Вскоре один из двух пилотов был найден.
Позднее Трамп сообщил, что второй пилот ранее сбитого в небе над Ираном американского самолета F-15E спасен и находится в безопасности.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.