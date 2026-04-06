ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о планомерных усилиях стратегических конкурентов Вашингтона по подрыву однополярного мирового порядка на фоне ослабления внешнеполитических позиций США в последние годы.
"Наш политический класс допустил деградацию дипломатической службы США в то время, как наши стратегические конкуренты неуклонно работали над подрывом однополярного миропорядка", - написал госсекретарь в статье на платформе Substack.
Рубио также отметил, что национальные интересы США в последние годы пострадали от влияния неподотчетных международных структур, а прагматизм в госуправлении и принцип меритократии были вытеснены идеализмом и радикальными идеологическими догмами.
Президент России Владимир Путин неоднократно призывал к созданию новой архитектуры мироустройства взамен уходящей в прошлое однополярности, возникшей после холодной войны.
В ходе своего визита в Пекин в сентябре 2025 года российский лидер подчеркивал, что однополярный мир должен окончательно прекратить свое существование, так как это отвечает интересам в том числе и тех народов, чье руководство все еще пытается сохранить изжившую себя систему.