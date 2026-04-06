СМИ: США и Израиль подготовили план бомбардировки энергообъектов Ирана

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Портал Axios со ссылкой на четыре американских, израильских и ближневосточных источника, знакомых с ситуацией, утверждает, что у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки энергообъектов Ирана.
"Оперативный план масштабной бомбардировки иранских объектов энергетики в рамках кампании США и Израиля уже готов к запуску", - пишет портал.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку в понедельник. В воскресенье Трамп сообщил Axios, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику. Кроме того, ранее американский лидер пригрозил, что во вторник уничтожит электростанции и мосты и потребовал разблокировать Ормузский пролив.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.