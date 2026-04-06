США резко нарастили экспорт СПГ до максимума перед конфликтом в Иране
04:34 06.04.2026
США резко нарастили экспорт СПГ до максимума перед конфликтом в Иране
США резко нарастили экспорт СПГ до максимума перед конфликтом в Иране

Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. США в феврале - перед началом конфликта на Ближнем Востоке - резко увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ), до исторического максимума в 5,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, Штаты в феврале поставили СПГ на 5,5 миллиарда долларов против 4,4 миллиарда месяцем ранее. Таким образом, за месяц сумма экспорта подскочила на четверть и достигла максимального уровня за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2002 года.
Топ-5 покупателями американского СПГ в феврали стали Великобритания (10,6% от всех поставок), Нидерланды (10,1%), Египет (9,8%), Испания (8,4%) и Германия (7,6%).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
