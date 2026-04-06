Власти США раскрыли, по каким статьям задерживают "самых опасных" украинцев

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Чаще всего выходцев с Украины из базы "Худшие из худших" в США задерживали по обвинениям в кражах, грабежах, преступлениях, связанных с наркотиками, и мошенничестве, свидетельствуют данные американского министерства внутренней безопасности (МВБ), с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из изученных агентством данных, чаще всего включенным в этот список украинцам вменяют кражи и грабежи: 13 случаев. Далее идут хранение или сбыт наркотиков - девять случаев, а также различные виды мошенничества, включая интернет-мошенничество, - семь случаев. Кроме того, в базе фигурируют двое задержанных по обвинению в убийстве и четверо по делам о преступлениях на сексуальной почве.