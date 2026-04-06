Власти США раскрыли, по каким статьям задерживают "самых опасных" украинцев

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Чаще всего выходцев с Украины из базы "Худшие из худших" в США задерживали по обвинениям в кражах, грабежах, преступлениях, связанных с наркотиками, и мошенничестве, свидетельствуют данные американского министерства внутренней безопасности (МВБ), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о базе "Худшие из худших", которую МВБ США запустило в декабре 2025 года для уведомления общественности о задержаниях опасных преступников из числа незаконных мигрантов.
Как стало известно агентству, больше всего включенных в перечень украинцев было задержано в штате Вашингтон: семь человек. Далее следуют Пенсильвания с шестью случаями, а также Техас и Флорида, где было зафиксировано по пять таких задержаний, при этом точные даты задержания в опубликованных карточках не указываются.
Как следует из изученных агентством данных, чаще всего включенным в этот список украинцам вменяют кражи и грабежи: 13 случаев. Далее идут хранение или сбыт наркотиков - девять случаев, а также различные виды мошенничества, включая интернет-мошенничество, - семь случаев. Кроме того, в базе фигурируют двое задержанных по обвинению в убийстве и четверо по делам о преступлениях на сексуальной почве.
На одной из карточек в качестве обвинения указана "террористическая угроза". Фотография задержанного отсутствует, имя - Димитрий Мальцев из Пенсильвании. Как обнаружило агентство, на сайте прокуратуры этого штата имеется сообщение от 2021 года о приговоре выходцу с Украины с таким именем: тогда его осудили на 41 месяц тюрьмы за торговлю кокаином, при этом в базе также присутствуют два человека, задержанные за вождение в нетрезвом виде.
Почему эти случаи были отнесены к категории "худших из худших", на сайте не объясняется.
26 декабря 2025, 02:28