США используют в Иране штурмовики, подлежащие списанию

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВС США задействовали в операции против Ирана устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II , выяснило РИА Новости, изучив американские бюджетные документы и законы.

Согласно данным Пентагона , ВВС запрашивали полное списание оставшихся 162 самолетов этого типа для экономии 423 миллионов долларов. Дело в том, что штурмовик признали уязвимым в условиях современных конфликтов.

Тем не менее закон об оборонных ассигнованиях, подписанный 18 декабря 2025 года, временно запретил сокращать парк A-10 ниже 103 единиц до 30 сентября 2026-го.

Вместе с тем документ подтвердил курс на полное списание самолетов. Министр ВВС обязан представить детальный план вывода всех машин из эксплуатации до 2029-го. До 31 марта этого года Пентагону следовало проинформировать профильные комитеты конгресса о сроках перехода на новую технику. Несмотря на это, командование применило эти штурмовики на Ближнем Востоке

Как ранее писала New York Times, Пентагон удвоил группировку A-10 в регионе до 30 в рамках операции против Ирана . Издание не упомянуло, что штурмовики начали выводить из эксплуатации.