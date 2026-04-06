03:51 06.04.2026 (обновлено: 09:17 06.04.2026)
США используют в Иране штурмовики, подлежащие списанию
ВС США задействовали в операции против Ирана устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II, выяснило РИА Новости, изучив американские бюджетные документы и законы. РИА Новости, 06.04.2026
© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William GreerСамолет A-10 Thunderbolt II
Самолет A-10 Thunderbolt II. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer
Самолет A-10 Thunderbolt II. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВС США задействовали в операции против Ирана устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II, выяснило РИА Новости, изучив американские бюджетные документы и законы.
Согласно данным Пентагона, ВВС запрашивали полное списание оставшихся 162 самолетов этого типа для экономии 423 миллионов долларов. Дело в том, что штурмовик признали уязвимым в условиях современных конфликтов.
Тем не менее закон об оборонных ассигнованиях, подписанный 18 декабря 2025 года, временно запретил сокращать парк A-10 ниже 103 единиц до 30 сентября 2026-го.
Вместе с тем документ подтвердил курс на полное списание самолетов. Министр ВВС обязан представить детальный план вывода всех машин из эксплуатации до 2029-го. До 31 марта этого года Пентагону следовало проинформировать профильные комитеты конгресса о сроках перехода на новую технику. Несмотря на это, командование применило эти штурмовики на Ближнем Востоке.
Как ранее писала New York Times, Пентагон удвоил группировку A-10 в регионе до 30 в рамках операции против Ирана. Издание не упомянуло, что штурмовики начали выводить из эксплуатации.
На прошлой неделе иранские военные заявили о сбитии одного A-10 при помощи новых систем ПВО.
