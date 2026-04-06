15:56 06.04.2026
Акция в поддержку людей с аутизмом стартовала на "Совкомбанк про добро"
© Фото : Благотворительный фонд "География Добра"
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Благотворительная платформа "Совкомбанк про добро" запустила "Неделю добра", приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, сообщает пресс-служба банка.
Акция продлится по 12 апреля. В эти дни пользователи могут помочь людям с аутизмом — сделать пожертвование на лечение, реабилитацию и поддержку — на особых условиях. Все переводы в категории "Аутизм" можно увеличивать до четырех раз с помощью добробаллов.
Добробаллы — это внутренняя валюта платформы. Баллы можно получить за регистрацию и активность на платформе, а также в виде кешбэка. При пожертвовании пользователь может добавить к сумме в рублях накопленные добробаллы, чтобы сделать помощь больше.
Обычно на платформе пожертвование можно увеличивать до трех раз, но в период с 6 по 12 апреля для сборов в категории "Аутизм" эта возможность увеличивается до четырех раз.
Кроме того, во время "Недели добра" в социальных сетях "Совкомбанк про добро" пройдет розыгрыш призов и добробаллов, в котором смогут принять участие все желающие.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля ежегодно с 2008 года.
 
