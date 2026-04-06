В Москве арестовали мужчину, взявшего в заложники жену и двоих детей

По данным следствия, вечером 3 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире на Новомарьинской улице вступил в конфликт с женой. В ходе ссоры он угрожал травматическим пистолетом, заблокировал выход из квартиры и взял в заложники супругу и двоих несовершеннолетних детей. Когда на место прибыли полицейские, мужчина потребовал, чтобы его жена и дети остались с ним, а полицейские не освобождали заложников и покинули место происшествия. После продолжительных переговоров мужчина отпустил заложников и был задержан.