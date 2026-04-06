СК задержал министра тарифной политики Красноярского края

По данным следствия, в августе 2022 года владелец одной из энергетических компаний попросил Ананьева, который возглавлял тогда краевое министерство промышленности, энергетики и ЖКХ, помочь с включением его фирмы в список территориальных сетевых организаций. За это министру обещали десять миллионов рублей. Тот получил половину этой суммы, а компания попала в систему единых котловых тарифов на 2023 год.