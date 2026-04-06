СК задержал министра тарифной политики Красноярского края
Министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева заподозрили в получении крупной взятки, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T08:38:00+03:00
https://ria.ru/20260403/vzyatka-2085131200.html
https://ria.ru/20260405/poezd-2085299668.html
СК: министра тарифной политики Красноярского края задержали
КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости.
Министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева заподозрили в получении крупной взятки, сообщил региональный главк
Следственного комитета.
"Возбуждено уголовное дело в отношении министра тарифной политики Красноярского края
. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере")", — говорится в релизе.
По данным следствия, в августе 2022 года владелец одной из энергетических компаний попросил Ананьева, который возглавлял тогда краевое министерство промышленности, энергетики и ЖКХ, помочь с включением его фирмы в список территориальных сетевых организаций. За это министру обещали десять миллионов рублей. Тот получил половину этой суммы, а компания попала в систему единых котловых тарифов на 2023 год.
Как уточнили в региональной прокуратуре, речь идет об ООО "Сила Сибири". Но из-за отсутствия некоторых договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для этой организации полностью не заработал. Поэтому в компании обвинили чиновника в неисполнении соглашения и оставшуюся часть взятки передавать ему не стали.
Ананьева задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.