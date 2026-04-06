Спецслужбы Сербии предупредили о возможном теракте на "Турецком потоке"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сербские спецслужбы предупредили компанию "Сербиягаз" о возможном теракте на газопроводе "Турецкий поток", заявил глава госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.
"Прежде всего хочу сказать, что наши специальные службы предупредили нас о возможности теракта на трассе газопровода в Республике Сербия, то есть на "Турецком потоке", - сказал Баятович ИС "Вести".
По его словам, в связи с этим армия Сербии развернула 252-ю бригаду с радарами, ракетами, средствами противодействия дронам и личным составом, который находился там круглосуточно.
Глава госкомпании также рассказал, что была проведена военно-полицейская операция при участии служб безопасности, в ходе которой были обнаружены два профессиональных заряда.
Баятович подчеркнул, что в Сербии и ранее видели попытки атак, в частности, со стороны Украины, на эти объекты.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.