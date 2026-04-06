Рейтинг@Mail.ru
Глава "Србиягаза" предположил цели диверсии на газопроводе в Сербии - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 06.04.2026
Глава "Србиягаза" предположил цели диверсии на газопроводе в Сербии
Целью диверсии, которая готовилась на газопроводе, предназначенном для транспортировки российского газа из Сербии в Венгрию, было нарушение энергоснабжения... РИА Новости, 06.04.2026
в мире
сербия
венгрия
словакия
александр вучич
душан баятович
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916157884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73e09218f37b7413d2507af4fffa0e11.jpg
https://ria.ru/20260406/orban-2085406498.html
сербия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916157884_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_b36e75f0d3e4004bb71a6287966d9e3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Батович: целью диверсии на газопроводе в Сербии могли быть Венгрия и Словакия

© Фото : Предоставлено пресс-службой "Сербиягаз"
Душан Баятович - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Сербиягаз"
Душан Баятович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Целью диверсии, которая готовилась на газопроводе, предназначенном для транспортировки российского газа из Сербии в Венгрию, было нарушение энергоснабжения Венгрии и Словакии в преддверии венгерских парламентских выборов, предположил директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
"Предполагаю, что целью была не Сербия. Моя политическая оценка такова, что это было направлено на Венгрию, потому что Сербия в этом случае не осталась бы без газа. Целью было, чтобы Венгрия и Словакия остались без газа, а это вызвало бы экономические и политические последствия, особенно в контексте выборов в Венгрии", - сказал директор госкомпании, который также является депутатом сербского парламента.
Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, сообщило ранее сербское минобороны. Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".
Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич указал, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе является мигрант, который будет задержан, "это вопрос времени".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала