Глава "Србиягаза" предположил цели диверсии на газопроводе в Сербии

БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Целью диверсии, которая готовилась на газопроводе, предназначенном для транспортировки российского газа из Сербии в Венгрию, было нарушение энергоснабжения Венгрии и Словакии в преддверии венгерских парламентских выборов, предположил директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию . По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.

"Предполагаю, что целью была не Сербия. Моя политическая оценка такова, что это было направлено на Венгрию, потому что Сербия в этом случае не осталась бы без газа. Целью было, чтобы Венгрия и Словакия остались без газа, а это вызвало бы экономические и политические последствия, особенно в контексте выборов в Венгрии", - сказал директор госкомпании, который также является депутатом сербского парламента.

Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, сообщило ранее сербское минобороны. Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".