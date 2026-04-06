В Сербии заявили, что взрывчатка рядом с газопроводом угрожала жителям

Пастор: взрывчатка рядом с газопроводом в Сербии угрожала местным жителям
БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Взрывчатка, которую сербские силовики обнаружили на севере страны рядом с газопроводом для транспортировки российского газа из Сербии в Венгрию, поставила под угрозу не только энергоснабжение двух стран, но и местное население, заявил глава партии "Союз венгров Воеводины" Балинт Пастор.
Президент Сербии Александр Вучич
в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану
об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию
. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
"Под угрозой оказалась не только стабильность газоснабжения севера Воеводины
и всей Венгрии, но и жизни людей в муниципалитете Канижа... Если расследование подтвердит, что основной целью были не мы, а снабжение Венгрии, это докажет, что нападение было направлено на свержение Виктора Орбана", - написал лидер сербских венгров в соцсети Facebook*
.
Пастор также поблагодарил президента Сербии, армию, полицию и спецслужбы за то, что они "вовремя отреагировали и предотвратили трагедию".
Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".
Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, сообщило ранее сербское минобороны.
Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич указал, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе является мигрант, который будет задержан, "это вопрос времени".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская