В Сербии заявили, что взрывчатка рядом с газопроводом угрожала жителям

БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Взрывчатка, которую сербские силовики обнаружили на севере страны рядом с газопроводом для транспортировки российского газа из Сербии в Венгрию, поставила под угрозу не только энергоснабжение двух стран, но и местное население, заявил глава партии "Союз венгров Воеводины" Балинт Пастор.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию . По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.

"Под угрозой оказалась не только стабильность газоснабжения севера Воеводины и всей Венгрии, но и жизни людей в муниципалитете Канижа... Если расследование подтвердит, что основной целью были не мы, а снабжение Венгрии, это докажет, что нападение было направлено на свержение Виктора Орбана", - написал лидер сербских венгров в соцсети Facebook*.

Пастор также поблагодарил президента Сербии, армию, полицию и спецслужбы за то, что они "вовремя отреагировали и предотвратили трагедию".

Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".

Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, сообщило ранее сербское минобороны.

Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич указал, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе является мигрант, который будет задержан, "это вопрос времени".