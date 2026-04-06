15:36 06.04.2026 (обновлено: 15:54 06.04.2026)
Российскую актрису внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российская актриса Валентина Рубцова внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Рубцовой были опубликованы на сайте в понедельник. Ресурс обвиняет актрису в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, поводом для внесения в базу стало то, что Рубцова, давая интервью, сказала, что всегда считала Крым российским.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних, в базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Герой России рядовой Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Героя России Ярашева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
3 апреля, 12:21
 
