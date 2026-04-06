Самохин: охват Индекса качества жизни вырастет почти вдвое - РИА Новости, 06.04.2026
15:05 06.04.2026 (обновлено: 15:06 06.04.2026)
Самохин: охват Индекса качества жизни вырастет почти вдвое
Самохин: охват Индекса качества жизни вырастет почти вдвое - РИА Новости, 06.04.2026
Самохин: охват Индекса качества жизни вырастет почти вдвое
Использование данных госинформсистемы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" и других информационных систем расширит... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:05:00+03:00
2026-04-06T15:06:00+03:00
россия
вэб.рф (вэб)
россия
россия, вэб.рф (вэб)
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Самохин: охват Индекса качества жизни вырастет почти вдвое

Охват Индекса качества жизни расширят почти вдвое - до 500 населенных пунктов

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Использование данных госинформсистемы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" и других информационных систем расширит возможности охвата и глубины Индекса качества жизни, который формируют ВЭБ.РФ и РАЗВИВАЙ.РФ, заявил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.
"Это новый важный этап в расширении географии и глубины комплексной аналитики качества жизни, которую формируют ВЭБ.РФ и РАЗВИВАЙ.РФ. И серьезная поддержка инструментария, который уже является частью методики оценки проектов ГЧП. Оперативный доступ к статистическим данным позволит расширить охват Индекса качества жизни почти вдвое, с 270 до 500 населенных пунктов, учесть эффекты от проектов и программ, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного взаимодействия, для обычной семьи. Такая аналитика востребована как управленческими командами регионов и городов, так и бизнесом", - сообщил Самохин на своей странице в МАХ.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
ВЭБ: Тюмень, Пермь и Казань — в лидерах качества жизни по транспорту
2 апреля, 17:00
Как следует из сообщения на сайте Кремля по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить предоставление госкорпорации ВЭБ.РФ статистических данных из государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" и других информационных систем для осуществления корпорацией расчета индекса качества жизни.
Как ранее сообщалось, аналитику активности городов и муниципальных образований в формировании среды и реализации проектов ГЧВ формирует Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ). Оценка активности и эффектов от государственно-частного взаимодействия — часть единого ресурса комплексной аналитики качества жизни в городах, которую ВЭБ развивает на базе Индекса РАЗВИВАЙ.РФ.
Сегодня индекс используется органами власти, экспертами, бизнесом и обычными жителями для принятия решений, сравнения городов и обмена лучшими практиками. В 2025 году индекс обновили с учетом национальных целей развития, показателей качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Минстроя России и международной сопоставимости, включая города стран БРИКС.
По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Ранее регулятор отрасли — Минэкономразвития — с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП. Индекс стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП.
Параметры индекса синхронизированы также с рейтингом качества жизни АСИ, что позволяет получать сопоставимые данные по регионам и муниципалитетам. Более чем на 50% переработан набор показателей. Например, в пять раз увеличилось число критериев, связанных с инклюзивной средой.
 
РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
