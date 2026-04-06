На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за циклона и снегопада

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в четырех муниципалитетах южной и центральной части Сахалина в связи с прохождением очередного циклона, сообщает региональный главк МЧС России.
«
"В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечает пресс-служба ведомства.
По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, ночью и утром 7 апреля в Поронайском, Макаровском, Углегорском и Томаринском районах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Синоптики предупреждают о том, что они могут достигать 15-29 миллиметров, возможен гололед.
Спасатели рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, а туристам на маршруте на время действия экстренного предупреждения переждать непогоду в подготовленных местах.
Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий циклона, готовы к реагированию, отмечает пресс-служба ведомства.