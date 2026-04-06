Названа самая подешевевшая рыба в России с начала года

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в 2026 году - с начала года цена упала на 5,4%, а за 12 месяцев - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%, сделав эту популярную на российском рынке рыбу самой подешевевшей в российском опте в первом квартале. За год цена снизилась еще больше - на 17,5%, до 350 рублей за килограмм", - сообщил он со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса".
По его словам, главным фактором снижения оптовых цен на цельную пикшу в регионе вылова - СЗФО - стало преобладание более мелких особей в улове, что связано с особенностями жизненного цикла пикши и географией промысла российских рыбаков. Еще одной причиной является повышение общего допустимого улова.
В то время как запасы трески продолжают находится в депрессивном состоянии, запасы пикши выросли за счет урожайных поколений 2022-2023 годов, поясняет Зверев. Так, в этом году российские рыбаки смогут добыть около 67 тысяч тонн пикши, что почти на 20% больше, чем годом ранее. К концу марта добыто уже 20,5 тысячи тонн - на треть больше, чем год назад.
Как показал аудит розничных предложений, розничная цена за килограмм мороженой пикши в ЦФО в среднем варьируется от 500 до 900 рублей в зависимости от точки продажи и производителя.
Ранее в ВАРПЭ сообщали РИА Новости, что по итогам 2025 года самой подешевевшей рыбой в опте стала сельдь, также в топ вошли скумбрия и треска.
