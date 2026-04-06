Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает штатно, заявили РИА Новости в компании.

"Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть " Ростелекома ". Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов", - заявили в "Ростелекоме".

"Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно", - добавили в компании.