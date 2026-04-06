Сеть "Ростелекома" подверглась мощной DDoS-атаке
Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает...
2026-04-06T23:51:00+03:00
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078467698.html
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома" была зафиксирована вечером в понедельник, однако действия киберпреступников были нейтрализованы, сейчас сеть работает штатно, заявили РИА Новости в компании.
"Вечером 6 апреля была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть "Ростелекома
". Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов", - заявили в "Ростелекоме".
"Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных "Ростелекома" работает штатно", - добавили в компании.
В понедельник вечером россияне стали жаловаться на работу "Ростелекома", сообщая об общем сбое. Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, на пике насчитывалось более 4,4 тысячи жалоб за час.