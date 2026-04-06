Баканов рассказал о космических "суперсилах" России

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия присутствует во всех сегментах развития космонавтики, а также продвигает перспективные технологии, необходимые для освоения дальнего космоса, у нее много космических "суперсил", сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Суперсил на самом деле много, не обо всех можно говорить. Самое главное, что мы присутствуем во всех сегментах развития космических технологий – и в ракетостроении, и в спутникостроении, имеем свои космодромы, включая космодром Восточный, наш национальный суверенный космодром", - сказал Баканов в эфире Первого канала.
Перспективной технологией глава "Роскосмоса" назвал создание постоянных источников энергии на базе атомных разработок. Такие электростанции, по его словам, будут уникальным преимуществом России в освоении дальнего космоса. Они дадут и энергию на других планетах, и возможность создать необходимый для таких полётов двигатель, который сможет "постоянно находиться в работе".
"Космос - это мечта, всегда хочется понять, что будет там за горизонтом, что будет там в дальнем космосе. И как раз для этого на Земле мы создаём соответствующие технологии. Технологии, которые позволяют изучить Вселенную, изучить звёзды, изучить другие планеты. Ну, а в ближайшей перспективе дать всем настолько уже полюбившиеся привычные сервисы, такие как телевидение, связь, навигация, точная метеорология", - добавил глава "Роскосмоса".
Баканов в понедельник в рамках первого дня первой в России Недели космоса проводит "Разговоры о важном".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
