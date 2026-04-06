РЭЦ намерен поддержать реализацию нового инвестиционного проекта в Абхазии
12:14 06.04.2026
РЭЦ намерен поддержать реализацию нового инвестиционного проекта в Абхазии
РЭЦ намерен поддержать реализацию нового инвестиционного проекта в Абхазии - РИА Новости, 06.04.2026
РЭЦ намерен поддержать реализацию нового инвестиционного проекта в Абхазии
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), министерство экономики Абхазии и ООО ААПК "Золотой Берег" заключили трехсторонний меморандум о взаимопонимании РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T12:14:00+03:00
2026-04-06T12:14:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
абхазия
очамчырский район
россия
абхазия
очамчырский район
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), абхазия, очамчырский район
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Абхазия, Очамчырский район
РЭЦ намерен поддержать реализацию нового инвестиционного проекта в Абхазии

РЭЦ поддержит реализацию инвестиционного проекта в Очамчырском районе Абхазии

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), министерство экономики Абхазии и ООО ААПК "Золотой Берег" заключили трехсторонний меморандум о взаимопонимании в рамках инвестиционного проекта строительства завода по выпуску натуральных концентрированных соков, пектина и клетчатки в Очамчырском районе Абхазии, сообщают стороны.
Подписание состоялось на полях международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее".
Старший вице-президент АО Российский экспортный центр Никита Гусаков на Международном транспортно-логистическом форуме - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
РЭЦ фиксирует рост интереса к Африке со стороны российских компаний
Вчера, 11:11
"Согласно документу, РЭЦ планирует предоставить кредитно-страховую поддержку проекту в рамках инструментария Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входят в Группу РЭЦ). Кроме того, стороны договорились о совместных мероприятиях для организации последующих поставок продукции завода в Россию", - отмечается в пресс-релизе.
Реализация этого проекта позволит усилить взаимное сотрудничество России и Абхазии, в особенности в сфере агропромышленного комплекса. Меморандум подписали директор офиса проектного финансирования РЭЦ Алексей Кретов, министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия и генеральный директор ООО ААПК "Золотой Берег" Тенгиз Маландзия.
"Подписание меморандума - важная новая веха в работе над проектом, которую мы смогли достичь благодаря длительному системному взаимодействию между РЭЦ, инициатором проекта и руководством Республики, поддержка которого в высшей степени важна для реализации проекта подобного масштаба", - отметил Кретов.
"Говоря о нашей миссии, подчеркну, что в данном случае мы работаем не просто над поддержкой российских экспортных поставок. Проект предполагает кооперацию между Россией и Абхазией как за счет использования российских оборудования и технологий при создании производства, так и после запуска завода, когда львиная доля продукции проекта планируется к поставке российским производителям продукции АПК. Таким образом, в конечном итоге наши усилия направлены на поддержку жизненного цикла двусторонней торговли между нашими странами на годы вперед", – добавил он.
РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта".
РЭЦ приняла участие в сессии Медицинское оборудование – выход на рынок - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Школа экспорта РЭЦ поможет наладить экспорт производителям медизделий
2 апреля, 18:05
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)АбхазияОчамчырский район
 
 
