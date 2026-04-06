РЭЦ намерен поддержать реализацию нового инвестиционного проекта в Абхазии

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), министерство экономики Абхазии и ООО ААПК "Золотой Берег" заключили трехсторонний меморандум о взаимопонимании в рамках инвестиционного проекта строительства завода по выпуску натуральных концентрированных соков, пектина и клетчатки в Очамчырском районе Абхазии, сообщают стороны.

Подписание состоялось на полях международного экономического форума "Абхазия – инвестиции в будущее".

"Согласно документу, РЭЦ планирует предоставить кредитно-страховую поддержку проекту в рамках инструментария Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входят в Группу РЭЦ). Кроме того, стороны договорились о совместных мероприятиях для организации последующих поставок продукции завода в Россию", - отмечается в пресс-релизе.

Реализация этого проекта позволит усилить взаимное сотрудничество России и Абхазии, в особенности в сфере агропромышленного комплекса. Меморандум подписали директор офиса проектного финансирования РЭЦ Алексей Кретов, министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия и генеральный директор ООО ААПК "Золотой Берег" Тенгиз Маландзия.

"Подписание меморандума - важная новая веха в работе над проектом, которую мы смогли достичь благодаря длительному системному взаимодействию между РЭЦ, инициатором проекта и руководством Республики, поддержка которого в высшей степени важна для реализации проекта подобного масштаба", - отметил Кретов.

"Говоря о нашей миссии, подчеркну, что в данном случае мы работаем не просто над поддержкой российских экспортных поставок. Проект предполагает кооперацию между Россией и Абхазией как за счет использования российских оборудования и технологий при создании производства, так и после запуска завода, когда львиная доля продукции проекта планируется к поставке российским производителям продукции АПК. Таким образом, в конечном итоге наши усилия направлены на поддержку жизненного цикла двусторонней торговли между нашими странами на годы вперед", – добавил он.