Американский самолет-разведчик несколько раз прошел вдоль границы России
17:22 06.04.2026
Американский самолет-разведчик несколько раз прошел вдоль границы России
Американский самолет-разведчик несколько раз прошел вдоль границы России
© Public domain/U.S. Air Force — Американский разведывательный самолет E-8C Joint STARS
Американский разведывательный самолет E-8C Joint STARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Американский самолет-разведчик совершает полет вдоль берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II вылетел из города Констанца в Румынии, пролетел мимо Крыма и, долетев почти до границы России и Грузии, развернулся. Затем он снова добрался до территории Румынии и повторил пролет вдоль России.
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В Калининградской области заметили два самолета-разведчика НАТО
1 апреля, 14:40
Судя по данным, такой "круг" он сделал уже минимум два раза и совершает третий.
Этот же борт регулярно совершает облет Калининградской области.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail ВВС Австралии - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Австралийские самолеты-разведчики помогали Киеву с территории ФРГ и Польши
24 марта, 07:31
 
