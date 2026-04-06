"Исторический минимум". МВФ подписал доллару приговор

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Глобальные резервы достигли 13,1 триллиона долларов. Причем доля самого доллара в них упала до рекордно низкого значения — 56,77%, Глобальные резервы достигли 13,1 триллиона долларов. Причем доля самого доллара в них упала до рекордно низкого значения — 56,77%, констатировали в Международном валютном фонде. Почему так происходит, в какие активы переходят мировые ЦБ и как это влияет на США — в материале РИА Новости.

Валютная переоценка

Речь идет не только о валюте, но и о всех долларовых инструментах: казначейских и корпоративных облигациях, ипотечных ценных бумагах и прочем.

В прошлом году доллар заметно ослабел: индекс DXY (показатель стоимости относительно корзины из шести основных валют) со 110 опустился до 95,6.

Соответственно, дорожали активы, номинированные в других валютах.

« "В результате их доля в структуре резервов увеличилась даже без фактического перераспределения портфелей. В целом доллар потерял 1,75%, тогда как евро прибавил 1,33%", — отмечает Александр Зайцев, гендиректор Atomic Capital.

Упор на золото

Однако сказались и действия ЦБ. Регуляторы диверсифицируют резервы, в частности добавляя в них больше золота.

С 2022-го покупают больше тысячи тонн драгметалла в год. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в третьем квартале 2025-го золото впервые обогнало евро по стоимости в резервных портфелях.

« Очевидно, это реакция на санкционные риски: заморозка российских активов дискредитировала западную финансовую инфраструктуру, повысив спрос на то, что нельзя заблокировать дистанционно, говорит Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал".

« К тому же многие страны переходят на расчеты в национальных валютах, а сбережения и накопления, как российский ФНБ, предпочитают держать в золоте, добавляет Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".

"Нетрадиционные валюты"

Регуляторы активней запасаются и так называемыми нетрадиционными резервными валютами. С 2021-го их совокупная доля увеличилась более чем вдвое — до 6,1%, прибавив в 2025-м почти процент.

« Речь о бразильском реале, индийской рупии, валютах стран Ближнего Востока, поясняет Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.

Геополитические риски

К диверсификации, разумеется, подталкивает агрессивная экономическая политика Дональда Трампа.

Риски повышает и геополитическая нестабильность, усугубившаяся из-за войны с Ираном.

Тегеран ставит условием прохода через Ормузский пролив согласие танкеров на расчеты по нефтяным сделкам в китайских юанях — это прямой вызов нефтедолларовой системе. Продажа части нефти и СПГ, экспортируемых из стран залива, за юани нанесла бы ощутимый удар по позициям американской валюты на финансовых рынках.

« По мнению аналитиков Deutsche Bank, ближневосточный конфликт "может стать ключевым катализатором ослабления доминирования нефтедоллара и зарождения нефтеюаня".

Среднесрочно война ускоряет диверсификацию: многие страны видят в этом политизацию долларовой системы и хеджируют риски, указывают в УК "Рекорд Капитал".

Сомнения усиливаются

Доля иностранных держателей казначейских облигаций США снизилась примерно до 30%. Остальное теперь у внутренних инвесторов и Федрезерва.

« Мировые ЦБ ищут политически нейтральные активы. Для американской валюты это означает долгосрочное ослабление статуса. Снижение спроса на трежерис увеличивает стоимость обслуживания долга и осложняет финансирование бюджетного дефицита, подчеркивает Наталья Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер".

Как поясняет Александр Барышников, критический риск, разумеется, заключается не в немедленной неспособности финансировать дефицит, а в том, что сокращение внешнего спроса требует либо роста внутренних сбережений, либо более высоких ставок.