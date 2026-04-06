"Исторический минимум". МВФ подписал доллару приговор
Глобальные резервы достигли 13,1 триллиона долларов. Причем доля самого доллара в них упала до рекордно низкого значения — 56,77%, констатировали в... РИА Новости, 06.04.2026
Пырьева: мировые ЦБ ищут политически нейтральные активы
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Елена Савельева.
Глобальные резервы достигли 13,1 триллиона долларов. Причем доля самого доллара в них упала до рекордно низкого значения — 56,77%, констатировали
в Международном валютном фонде. Почему так происходит, в какие активы переходят мировые ЦБ и как это влияет на США — в материале РИА Новости.
Речь идет не только о валюте, но и о всех долларовых инструментах: казначейских и корпоративных облигациях, ипотечных ценных бумагах и прочем.
В прошлом году доллар заметно ослабел: индекс DXY (показатель стоимости относительно корзины из шести основных валют) со 110 опустился до 95,6.
Соответственно, дорожали активы, номинированные в других валютах.
«
"В результате их доля в структуре резервов увеличилась даже без фактического перераспределения портфелей. В целом доллар потерял 1,75%, тогда как евро прибавил 1,33%", — отмечает Александр Зайцев, гендиректор Atomic Capital.
Однако сказались и действия ЦБ. Регуляторы диверсифицируют резервы, в частности добавляя в них больше золота.
С 2022-го покупают больше тысячи тонн драгметалла в год. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в третьем квартале 2025-го золото впервые обогнало евро по стоимости в резервных портфелях.
«
Очевидно, это реакция на санкционные риски: заморозка российских активов дискредитировала западную финансовую инфраструктуру, повысив спрос на то, что нельзя заблокировать дистанционно, говорит Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал".
«
К тому же многие страны переходят на расчеты в национальных валютах, а сбережения и накопления, как российский ФНБ, предпочитают держать в золоте, добавляет Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".
Регуляторы активней запасаются и так называемыми нетрадиционными резервными валютами. С 2021-го их совокупная доля увеличилась более чем вдвое — до 6,1%, прибавив в 2025-м почти процент.
«
Речь о бразильском реале, индийской рупии, валютах стран Ближнего Востока, поясняет Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.
К диверсификации, разумеется, подталкивает агрессивная экономическая политика Дональда Трампа.
Риски повышает и геополитическая нестабильность, усугубившаяся из-за войны с Ираном.
Тегеран ставит условием прохода через Ормузский пролив согласие танкеров на расчеты по нефтяным сделкам в китайских юанях — это прямой вызов нефтедолларовой системе. Продажа части нефти и СПГ, экспортируемых из стран залива, за юани нанесла бы ощутимый удар по позициям американской валюты на финансовых рынках.
«
По мнению аналитиков Deutsche Bank, ближневосточный конфликт "может стать ключевым катализатором ослабления доминирования нефтедоллара и зарождения нефтеюаня".
Среднесрочно война ускоряет диверсификацию: многие страны видят в этом политизацию долларовой системы и хеджируют риски, указывают в УК "Рекорд Капитал".
Доля иностранных держателей казначейских облигаций США снизилась примерно до 30%. Остальное теперь у внутренних инвесторов и Федрезерва.
«
Мировые ЦБ ищут политически нейтральные активы. Для американской валюты это означает долгосрочное ослабление статуса. Снижение спроса на трежерис увеличивает стоимость обслуживания долга и осложняет финансирование бюджетного дефицита, подчеркивает Наталья Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер".
Как поясняет Александр Барышников, критический риск, разумеется, заключается не в немедленной неспособности финансировать дефицит, а в том, что сокращение внешнего спроса требует либо роста внутренних сбережений, либо более высоких ставок.
В середине марта госдолг США превысил 39 триллионов долларов, что усилило сомнения регуляторов в долгосрочной финансовой устойчивости страны.