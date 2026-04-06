ПВО сбила 33 украинских беспилотника над четырьмя регионами

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 33 украинских беспилотника над Белгородской, Ростовской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"6 апреля т.г. в период с 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.