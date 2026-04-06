Путин поздравил бойцов 35-й армии с присвоением почетных наименований

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 96-го гвардейского исследовательско-инструкторского смешанного авиационного полка и 35-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив их профессионализм в ходе специальной военной операции, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

В телеграмме также отмечается, что Путин поздравил командование и личный состав 35-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии с присвоением почетного наименования.