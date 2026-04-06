Песков не исключил, что в атаке на газопровод в Сербии найдут след Украины

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В атаке на газопровод между Сербией и Венгрией могут найти украинский след, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", — отметил он.

По его словам, Кремль надеется, что Венгрия и Сербия усилят защиту объектов, по которым им поставляют российский газ. Москва также рассчитывает, что Анкара предупредила Владимира Зеленского о недопустимости атак на объекты критической инфраструктуры.