Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медпомощью

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в Карелии, на Камчатке, а также в Амурской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. Поручение дано кабмину совместно с исполнительными органами Республики Карелия, Камчатского края, Амурской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской, Челябинской областей и Еврейской автономной области.
"Провести анализ причин низких значений показателя, характеризующего удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи и ее доступностью в этих субъектах Российской Федерации, разработать и утвердить... план мероприятий, направленных на совершенствование управленческих решений в системе здравоохранения указанных субъектов Российской Федерации, включая организацию обучения руководителей медицинских организаций, а также обеспечить реализацию таких мероприятий", - говорится в перечне.
Доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, далее - раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы соответствующих регионов.