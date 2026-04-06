Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медпомощью
12:11 06.04.2026
Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медпомощью
Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медпомощью
2026-04-06T12:11:00+03:00
Путин поручил изучить причины низкой удовлетворенности медпомощью в регионах

Медицинская сестра идет по коридору больницы. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в Карелии, на Камчатке, а также в Амурской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. Поручение дано кабмину совместно с исполнительными органами Республики Карелия, Камчатского края, Амурской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тверской, Челябинской областей и Еврейской автономной области.
«
"Провести анализ причин низких значений показателя, характеризующего удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи и ее доступностью в этих субъектах Российской Федерации, разработать и утвердить... план мероприятий, направленных на совершенствование управленческих решений в системе здравоохранения указанных субъектов Российской Федерации, включая организацию обучения руководителей медицинских организаций, а также обеспечить реализацию таких мероприятий", - говорится в перечне.
Доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, далее - раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы соответствующих регионов.
