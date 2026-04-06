Путин поручил представить рекомендации по использованию ИТ в образовании

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил АСИ ("Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов") представить в администрацию президента рекомендации по использованию новых информационных технологий в образовании с учетом лучших мировых практик.
Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля.
«
"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... разработать и представить в администрацию президента Российской Федерации и правительство Российской Федерации рекомендации по использованию новых информационных технологий в образовании, в том числе с учетом лучших мировых практик", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года, ответственная - гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
