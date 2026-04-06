Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения
11:41 06.04.2026
Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения
Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения - РИА Новости, 06.04.2026
Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения, первоочередно - в малых городах и сельской... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T11:41:00+03:00
2026-04-06T11:41:00+03:00
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения

Путин поручил правительству обеспечить доступность объектов здравоохранения

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения, первоочередно - в малых городах и сельской местности.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения, в первую очередь для граждан, проживающих в малых городах и сельской местности, предусмотрев в приоритетном порядке строительство и ремонт автомобильных дорог регионального и муниципального значения, а также организацию маршрутной сети общественного транспорта для гарантированного ежедневного проезда в медицинские организации", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 декабря, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов России.
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
