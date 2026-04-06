11:39 06.04.2026
Путин поручил обеспечить ВЭБ.РФ данными для расчета индекса качества жизни
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить предоставление госкорпорации "ВЭБ.РФ" статистических данных из государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" и других информационных систем для осуществления корпорацией расчета индекса качества жизни, следует из сообщения на сайте Кремля.
Перечень поручений президента по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" опубликован на сайте Кремля.
"В целях увеличения до 500 количества населенных пунктов, в отношении которых государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" осуществляется расчет индекса качества жизни, обеспечить предоставление указанной государственной корпорации статистических данных, содержащихся в государственной информационной системе "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных", а также в других информационных системах", - говорится в сообщении.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок выполнения назначен на 1 октября 2026 года.
