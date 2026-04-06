11:30 06.04.2026
Путин распорядился достроить объекты здравоохранения с нарушенными сроками
россия
владимир путин
михаил мишустин
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил завершить строительство и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, сроки ввода которых нарушены, и доложить до 1 октября.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь" и исполнительными органами субъектов РФ обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, глава комиссии Госсовета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский и региональные власти.
