Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры записи на прием к врачу с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в том числе в части, касающейся обеспечения возможности отложенной записи в случае отсутствия свободных интервалов времени для записи, а также автоматического предложения альтернативных вариантов маршрутизации пациентов в другие медицинские организации", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
