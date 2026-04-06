Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг - РИА Новости, 06.04.2026
11:12 06.04.2026 (обновлено: 11:42 06.04.2026)
Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг - РИА Новости, 06.04.2026
Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
Президент России Владимир Путин поручил кабмину улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи.
2026-04-06T11:12:00+03:00
2026-04-06T11:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт
Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг

Путин поручил улучшить добавив отложенную запись к врачу через госуслуги

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи.
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 18 февраля 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры записи на прием к врачу с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в том числе в части, касающейся обеспечения возможности отложенной записи в случае отсутствия свободных интервалов времени для записи, а также автоматического предложения альтернативных вариантов маршрутизации пациентов в другие медицинские организации", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронт
 
 
