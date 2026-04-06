Путин поручил АСИ дополнить рейтинг инвестклимата в регионах России

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил АСИ дополнить рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ показателем сохранения объектов культурного наследия.
Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля.
«
"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"... доработать методику формирования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, предусмотрев ее дополнение показателем, определенным на основании оценки эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, в том числе по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла при вовлечении таких объектов в экономический оборот", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2026 года, ответственная - гендиректор АСИ Светлана Чупшева.