11:36 06.04.2026 (обновлено: 11:41 06.04.2026)
Путин поручил обеспечить включение в Госуслуги оценки качества медпомощи
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 2027 году включение в портал Госуслуг показателя удовлетворенности населения качеством медпомощи и ее доступностью.
Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить к 2027 году включение в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" показателя, характеризующего удовлетворенность населения качеством, сроками оказания медицинской помощи и ее доступностью", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, далее - один раз в полгода, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
