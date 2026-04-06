СМИ: пошлина за транзит через Ормуз затронет дружественные Ирану страны

ТЕГЕРАН, 6 апр — РИА Новости. Суда дружественных Ирану стран тоже должны будут платить за использование Ормузского пролива, передает Nour News.
«
"Разрешения на безопасный проход через Ормузский пролив будут даваться дружественным странам исключительно при оплате пошлин, ни одно из них не попадает под исключение", — говорится в публикации со ссылкой на источник.
Как пояснял замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, новый режим для Ормуза будет включать правила прохода военных и коммерческих судов. Тегеран планирует выработать совместный с Маскатом протокол на этот счет.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через этот ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог, в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
Сейчас через пролив разрешается проходить лишь дружественным Ирану странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Глава Белого дома Дональд Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
На прошлой неделе Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами.
