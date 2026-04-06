Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2026
14:25 06.04.2026 (обновлено: 16:40 06.04.2026)
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2026
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ
Количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло самого высокого значения с начала эскалации на Ближнем Востоке, пишет агентство Блумберг. РИА Новости, 06.04.2026
ормузский пролив
иран
сша
в мире, ормузский пролив, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала марта, пишут СМИ

Bloomberg: трафик танкеров через Ормуз вырос до максимума с начала конфликта

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Количество судов, прошедших через Ормузский пролив, достигло самого высокого значения с начала эскалации на Ближнем Востоке, пишет агентство Блумберг.
"Трафик через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку всё больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение", - говорится в статье.
Так, за выходные через пролив прошло 21 судно, что стало самым большим двухдневным показателем с начала марта, причем из них 13 судов направились в Аравийское море, уточняет агентство. До конфликта через пролив проходило примерно 135 судов ежедневно, отмечается в статье.
Иранские суда по-прежнему доминируют в проливе, но в воскресенье там прошел танкер с иракской нефтью, сообщает Блумберг. Также Индия провела через Ормузский пролив восемь своих танкеров со сжиженным углеводородным газом, сообщило агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа. Власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
В миреОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
