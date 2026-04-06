«Росконгресс» опубликовал программу Российского космического форума

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опубликована деловая программа Российского космического форума, который станет основным мероприятием начавшейся в России Недели космоса, сообщил фонд "Росконгресс".

« "Российский космический форум – главное деловое событие Недели космоса – представил деловую программу мероприятия. Форум пройдет в Национальном центре "Россия" 9 апреля. В рамках события будут проведены 13 сессий, разбитые на 5 тематических блоков, также пройдет пленарное заседание "Космическая повестка – 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии", в котором примут участие в том числе и иностранные партнеры", - говорится в сообщении.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров , слова которого приведены в релизе, обратил внимание, что для современного этапа развития космической отрасли характерно усиление глобальной конкуренции, наблюдается переход к новой модели космической экономики, основанной на данных, технологиях и масштабируемых сервисах.

"Для России принципиально важно не только сохранять позиции, но и формировать собственные технологические решения. Российский космический форум станет площадкой для выработки системных подходов к развитию отрасли, объединяя ресурсы государства, науки и бизнеса", – отметил Мантуров.

Как ожидается, эксперты на форуме обсудят стратегию расширения возможностей человечества в космическом пространстве. В частности, они затронут перспективу подготовки новых кадров и модернизацию технологий для безопасных полетов, этому буде посвящена сессия "Медико-биологическое обеспечение полетов за пределы низкой околоземной орбиты".

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Недели космоса-2026 Антон Кобяков добавил, что освоение космоса - это не только технологический вызов, но и комплексная задача, в центре которой находится человек.

"Развитие орбитальной экономики, создание новых средств выведения, технологий связи и обработки данных требуют подготовки специалистов нового поколения и междисциплинарного подхода. Уже сегодня необходимо формировать компетенции, которые будут востребованы в космической отрасли будущего, – от инженерных решений до вопросов обеспечения жизни и работы человека за пределами Земли", – сказал Кобяков.

Также на форуме будет обсуждаться разработка лунной инфраструктуры для обеспечения национального суверенитета и технологического прорыва, влияющего на изучение дальнего космоса. Кроме того, специалисты затронут информацию о космических явлениях, необходимую для освоения межзвездного пространства и последующей интеграции новых знаний в повседневную жизнь.

"Российский космический форум – это не только взгляд в будущие, но и поклон прошлому. В рамках Форума все приглашенные спикеры, партнеры и участники смогут внести вклад в формирование вектора развития космической отрасли. Исследование и освоение космоса является одним из приоритетов для страны", – приводит "Росконгресс" слова гендиректора " Роскосмоса " Дмитрия Баканова.

Ещё одной важной темой предстоящего форума организаторы назвали потенциал частных космических компаний. Так, на сессии "Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы" речь пойдет о государственном влиянии на такие компании и перспективы их развития в ближайшее десятилетие, а также о внутренней и глобальной конкуренции.