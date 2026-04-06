Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" опубликовал программу Российского космического форума - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 06.04.2026 (обновлено: 15:09 06.04.2026)
"Росконгресс" опубликовал программу Российского космического форума
Опубликована деловая программа Российского космического форума, который станет основным мероприятием начавшейся в России Недели космоса, сообщил фонд... РИА Новости, 06.04.2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085457016_0:0:1276:956_1920x0_80_0_0_b1d7638971829271ba2617fa2965ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия, Денис Мантуров, Антон Кобяков, Роскосмос, 65-летие полета Гагарина в космос
«Росконгресс» опубликовал программу Российского космического форума

© Фото : Фонд "Росконгресс"Первый Российский космический форум
Первый Российский космический форум - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Фонд "Росконгресс"
Первый Российский космический форум
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Опубликована деловая программа Российского космического форума, который станет основным мероприятием начавшейся в России Недели космоса, сообщил фонд "Росконгресс".
«

"Российский космический форум – главное деловое событие Недели космоса – представил деловую программу мероприятия. Форум пройдет в Национальном центре "Россия" 9 апреля. В рамках события будут проведены 13 сессий, разбитые на 5 тематических блоков, также пройдет пленарное заседание "Космическая повестка – 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии", в котором примут участие в том числе и иностранные партнеры", - говорится в сообщении.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, слова которого приведены в релизе, обратил внимание, что для современного этапа развития космической отрасли характерно усиление глобальной конкуренции, наблюдается переход к новой модели космической экономики, основанной на данных, технологиях и масштабируемых сервисах.
"Для России принципиально важно не только сохранять позиции, но и формировать собственные технологические решения. Российский космический форум станет площадкой для выработки системных подходов к развитию отрасли, объединяя ресурсы государства, науки и бизнеса", – отметил Мантуров.
Как ожидается, эксперты на форуме обсудят стратегию расширения возможностей человечества в космическом пространстве. В частности, они затронут перспективу подготовки новых кадров и модернизацию технологий для безопасных полетов, этому буде посвящена сессия "Медико-биологическое обеспечение полетов за пределы низкой околоземной орбиты".
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Недели космоса-2026 Антон Кобяков добавил, что освоение космоса - это не только технологический вызов, но и комплексная задача, в центре которой находится человек.
Первый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Володин дал старт проекту "Первые среди звезд" к 65-летию полета Гагарина
Вчера, 11:07
"Развитие орбитальной экономики, создание новых средств выведения, технологий связи и обработки данных требуют подготовки специалистов нового поколения и междисциплинарного подхода. Уже сегодня необходимо формировать компетенции, которые будут востребованы в космической отрасли будущего, – от инженерных решений до вопросов обеспечения жизни и работы человека за пределами Земли", – сказал Кобяков.
Также на форуме будет обсуждаться разработка лунной инфраструктуры для обеспечения национального суверенитета и технологического прорыва, влияющего на изучение дальнего космоса. Кроме того, специалисты затронут информацию о космических явлениях, необходимую для освоения межзвездного пространства и последующей интеграции новых знаний в повседневную жизнь.
"Российский космический форум – это не только взгляд в будущие, но и поклон прошлому. В рамках Форума все приглашенные спикеры, партнеры и участники смогут внести вклад в формирование вектора развития космической отрасли. Исследование и освоение космоса является одним из приоритетов для страны", – приводит "Росконгресс" слова гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Баканова.
Ещё одной важной темой предстоящего форума организаторы назвали потенциал частных космических компаний. Так, на сессии "Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы" речь пойдет о государственном влиянии на такие компании и перспективы их развития в ближайшее десятилетие, а также о внутренней и глобальной конкуренции.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Росархив раскрыл данные о поездках Гагарина за рубеж после полета в космос
2 апреля, 07:34
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала