15:18 06.04.2026
Россиян призвали не скачивать приложения вне официального магазина
Россиян призвали избегать установки приложений вне официального магазина, чтобы защититься от мошенников, а также проверять в сети сведения о подозрительных... РИА Новости, 06.04.2026
Технологии, Россия, мошенники
Эксперт Щербаченко призвал не скачивать приложения вне официального магазина

© РИА Новости / Владимир Песня
Телефон - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телефон. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россиян призвали избегать установки приложений вне официального магазина, чтобы защититься от мошенников, а также проверять в сети сведения о подозрительных программах, рассказал интернет-изданию NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники часто маскируют вредоносные программы под мобильные приложения. Скачивая безобидные на первый взгляд сервисы, игры, обновления и полезные утилиты, необходимо выполнить ряд простых проверок. Не скачивайте программы по ссылкам в мессенджерах или сторонних интернет-площадках. Если ее предлагают установить "срочно" или в обход официального магазина, от этого лучше отказаться. У добросовестного разработчика обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Если профиль создан недавно, выглядит пустым или вызывает сомнения - это серьезный повод насторожиться", - сказал он.
Щербаченко указал на то, что подделку можно отличить по ошибке в названии приложения, некачественным скриншотам, странным переводам, а также отсутствию фирменного стиля. Помимо этого, высокая оценка у программы не является гарантией безопасности, так как если отзывы однотипные, массово опубликованые в один день и не содержащие деталей, то они скорее всего накручены.
"Перед установкой полезно ввести название приложения в поиск вместе со словами "мошенничество", "фишинг" или "отзывы". Это поможет быстро понять, не жаловались ли пользователи на кражу данных или подозрительное поведение программы. Также нужно посмотреть, какой доступ запрашивает ПО. Опасно, если калькулятор, игра или другой простой сервис просит допуск к СМС, звонкам, функциям администратора или сервисам доступности. Если приложение вызывает хотя бы малейшие сомнения, от установки лучше отказаться", - подытожил доцент.
