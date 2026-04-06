Россиян призвали не скачивать приложения вне официального магазина

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россиян призвали избегать установки приложений вне официального магазина, чтобы защититься от мошенников, а также проверять в сети сведения о подозрительных программах, рассказал интернет-изданию NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Мошенники часто маскируют вредоносные программы под мобильные приложения. Скачивая безобидные на первый взгляд сервисы, игры, обновления и полезные утилиты, необходимо выполнить ряд простых проверок. Не скачивайте программы по ссылкам в мессенджерах или сторонних интернет-площадках. Если ее предлагают установить "срочно" или в обход официального магазина, от этого лучше отказаться. У добросовестного разработчика обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Если профиль создан недавно, выглядит пустым или вызывает сомнения - это серьезный повод насторожиться", - сказал он.

Щербаченко указал на то, что подделку можно отличить по ошибке в названии приложения, некачественным скриншотам, странным переводам, а также отсутствию фирменного стиля. Помимо этого, высокая оценка у программы не является гарантией безопасности, так как если отзывы однотипные, массово опубликованые в один день и не содержащие деталей, то они скорее всего накручены.