В Ростове-на-Дону вынесли приговор за призывы вступать в нацформирование
Южный окружной военный суд приговорил 55-летнего жителя Запорожской области Виктора Волощука к пяти с половиной годам колонии за призывы вступить в украинское... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T11:13:00+03:00
2026-04-06T17:54:00+03:00
В Ростове-на-Дону мужчина получил 5,5 лет за призывы вступать в нацформирование
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил 55-летнего жителя Запорожской области Виктора Волощука к пяти с половиной годам колонии за призывы вступить в украинское нацформирование для устранения военнослужащих ВС России, сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
"Южным окружным военным судом осужден по ч. 2 ст. 205.2 УК России
(Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) 55-летний житель населенного пункта Малая Белозерка Запорожской области
гражданин России Волощук Виктор Васильевич, противоправная деятельность которого пресечена управлением ФСБ
России по Южному военному округу", - говорится в сообщении.
Установлено, что Волощук разместил в мессенджере Telegram
комментарии, побуждающие вступать в одно из украинских националистических формирований с целью устранения военнослужащих ВС России.
"Волощук приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также 2 года и 6 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях", - уточнили в ведомстве.
Приговор в силу еще не вступил.