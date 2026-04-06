В Ростове-на-Дону вынесли приговор за призывы вступать в нацформирование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил 55-летнего жителя Запорожской области Виктора Волощука к пяти с половиной годам колонии за призывы вступить в украинское нацформирование для устранения военнослужащих ВС России, сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

"Волощук приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также 2 года и 6 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях", - уточнили в ведомстве.