Кишинев надеется на переворот в Приднестровье, заявил депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Кишинев умышленно отказывается от переговоров с Тирасполем в надежде вызвать цветную революцию в Приднестровской Молдавской Республике, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Ранее в понедельник вице-премьер по реинтеграции Молдавии Валерий Киверь заявил, что Кишинев не видит возможности для возобновления переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2".

"Кишинев умышленно срывает переговоры с Приднестровьем и выступает со всё более абсурдными идеями. Кишиневские власти разоблачили себя в качестве стороны, умышленно срывающей переговоры по урегулированию молдо-приднестровского конфликта. При этом в Кишиневе надеются на цветную революцию в Приднестровье", - сказал Сафонов.

По его словам, Кишинев всячески старается ухудшить ситуацию в ПМР, дестабилизировать экономику, чтобы вызвать недовольство жителей, которых якобы легко склонить к неповиновению.

"Неужели это президент Молдовы Майя Санду уполномочила Киверя ломать переговорный формат? Логично было бы получить ответ от неё самой, так как ожидать, что перед нами личная дипломатическая заготовка Киверя, не приходится", - отметил приднестровский депутат.

Он напомнил, что тот же Киверь разъяснил, как должен будет работать механизм ограбления приднестровских предприятий, который планируется назвать неким "фондом конвергенции". "Оказывается, он будет как-то идти в Приднестровье помимо не только центральных, республиканских властей, но и властей местных. То есть деньги пойдут, по уверениям Киверя, рядовым гражданам. Это и есть показатель абсурда. Что это за физические лица, в которых напрямую планируется вливать огромные суммы?" - сказал собеседник агентства.

По его мнению, планируется просто накопление денег за счет ПМР на цветную революцию. "Наивно думать, что приднестровцы - и власти, и рядовые избиратели - разрешат вести подрывную работу по разрушению республики, да ещё и на украденные у приднестровцев деньги. Зато мы видим реальную деградацию политической мысли нынешних властей Молдовы", - подчеркнул Сафонов.