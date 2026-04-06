Рейтинг@Mail.ru
Кишинев надеется на переворот в Приднестровье, заявил депутат ПМР - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 06.04.2026 (обновлено: 08:20 07.04.2026)
https://ria.ru/20260406/pridnestrove-2085534814.html
Кишинев надеется на переворот в Приднестровье, заявил депутат ПМР
Кишинев надеется на переворот в Приднестровье, заявил депутат ПМР - РИА Новости, 07.04.2026
Кишинев надеется на переворот в Приднестровье, заявил депутат ПМР
Кишинев умышленно отказывается от переговоров с Тирасполем в надежде вызвать цветную революцию в Приднестровской Молдавской Республике, такое мнение высказал в... РИА Новости, 07.04.2026
2026-04-06T19:44:00+03:00
2026-04-07T08:20:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
майя санду
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063045671_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_16f2c05c0594efb4729fb963e0554cc9.jpg
https://ria.ru/20260329/pridnestrove-2083581106.html
https://ria.ru/20260404/mid-2085138404.html
https://ria.ru/20260405/moldavija-2085297381.html
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063045671_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e0b7048b3aa4b8b3ea77f0579d217e54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду, обсе
В мире, Кишинев, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду, ОБСЕ
Кишинев надеется на переворот в Приднестровье, заявил депутат ПМР

Сафонов: Кишинев отказывается от переговоров, желая переворот в Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Кишинев умышленно отказывается от переговоров с Тирасполем в надежде вызвать цветную революцию в Приднестровской Молдавской Республике, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
Ранее в понедельник вице-премьер по реинтеграции Молдавии Валерий Киверь заявил, что Кишинев не видит возможности для возобновления переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2".
"Кишинев умышленно срывает переговоры с Приднестровьем и выступает со всё более абсурдными идеями. Кишиневские власти разоблачили себя в качестве стороны, умышленно срывающей переговоры по урегулированию молдо-приднестровского конфликта. При этом в Кишиневе надеются на цветную революцию в Приднестровье", - сказал Сафонов.
По его словам, Кишинев всячески старается ухудшить ситуацию в ПМР, дестабилизировать экономику, чтобы вызвать недовольство жителей, которых якобы легко склонить к неповиновению.
"Неужели это президент Молдовы Майя Санду уполномочила Киверя ломать переговорный формат? Логично было бы получить ответ от неё самой, так как ожидать, что перед нами личная дипломатическая заготовка Киверя, не приходится", - отметил приднестровский депутат.
Он напомнил, что тот же Киверь разъяснил, как должен будет работать механизм ограбления приднестровских предприятий, который планируется назвать неким "фондом конвергенции". "Оказывается, он будет как-то идти в Приднестровье помимо не только центральных, республиканских властей, но и властей местных. То есть деньги пойдут, по уверениям Киверя, рядовым гражданам. Это и есть показатель абсурда. Что это за физические лица, в которых напрямую планируется вливать огромные суммы?" - сказал собеседник агентства.
По его мнению, планируется просто накопление денег за счет ПМР на цветную революцию. "Наивно думать, что приднестровцы - и власти, и рядовые избиратели - разрешат вести подрывную работу по разрушению республики, да ещё и на украденные у приднестровцев деньги. Зато мы видим реальную деградацию политической мысли нынешних властей Молдовы", - подчеркнул Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
В миреКишиневМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала