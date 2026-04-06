Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале

В мэрии Махачкалы рассказали об эвакуированных из подтопленных зон

МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Более 600 человек были эвакуированы в воскресенье в Махачкале из подтопленных зон и аварийных многоквартирных домов, сообщили РИА Новости в мэрии города.

"Из подтопленных домов было эвакуировано 325 человек, из четырех аварийных многоквартирных домов – 300 человек", – рассказали в администрации города.

В пунктах временного проживания из них размещены 172 человека, в том числе 75 детей, остальные поехали к родственникам.