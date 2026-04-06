В мэрии Махачкалы рассказали об эвакуированных из подтопленных зон
В мэрии Махачкалы рассказали об эвакуированных из подтопленных зон - РИА Новости, 06.04.2026
В мэрии Махачкалы рассказали об эвакуированных из подтопленных зон
Более 600 человек были эвакуированы в воскресенье в Махачкале из подтопленных зон и аварийных многоквартирных домов, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T11:21:00+03:00
2026-04-06T11:21:00+03:00
2026-04-06T11:38:00+03:00
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, наводнение в дагестане
Происшествия, Махачкала, Наводнение в Дагестане
В мэрии Махачкалы рассказали об эвакуированных из подтопленных зон
РИА Новости: более 600 человек были эвакуированы в воскресенье в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Более 600 человек были эвакуированы в воскресенье в Махачкале из подтопленных зон и аварийных многоквартирных домов, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Из подтопленных домов было эвакуировано 325 человек, из четырех аварийных многоквартирных домов – 300 человек", – рассказали в администрации города.
В пунктах временного проживания из них размещены 172 человека, в том числе 75 детей, остальные поехали к родственникам.
В воскресенье в Махачкале
из-за подмыва грунта произошло обрушение многоквартирного жилого дома на улице Айвазовского – трёхэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Из соседних домов эвакуировали людей. Жертв и пострадавших, по данным властей, нет. Также проводилась эвакуация жителей из частных домов, пострадавших от осадков, в частности, в микрорайоне Пальмира
.