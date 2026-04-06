Посол оценил попытки Британии навязать Ближнему Востоку услуги Украины

ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости. Попытки Великобритании навязать странам Персидского залива услуги украинцев по борьбе с дронами оказались невостребованными, сообщил в разговоре с РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
В начале марта британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и с Украины, чтобы те помогли военным сбивать иранские БПЛА.
"Для Британии важно теперь натравить на Иран как можно больше стран. Попытки навязать странам Залива услуги украинцев по защите от иранских дронов – в этой же логике. Однако эти услуги, по поступающим сообщениям, там оказались не особенно востребованными", - сказал Келин.
Владимир Зеленский сообщил в четверг, что прибыл в Саудовскую Аравию, где, по его словам, запланированы "важные встречи". Ранее он предложил странам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot.
