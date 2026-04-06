https://ria.ru/20260406/popkov-2085391993.html
"Ангарский маньяк" отправился к месту отбывания пожизненного срока
Серийный убийца Михаил Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы, сообщила иркутская областная прокуратура.
2026-04-06T10:31:00+03:00
происшествия
ангарск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_1:0:1046:588_1920x0_80_0_0_f382cecf9656ab663b330af99b53c769.jpg
https://ria.ru/20260331/sud-2084025884.html
https://ria.ru/20260402/ubiystvo-2084801537.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_150:0:934:588_1920x0_80_0_0_5c70bae54407e79ff31ca22f2da8c3ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Серийный убийца Попков убыл к месту отбывания пожизненного срока в Мордовию
ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Серийный убийца Михаил Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы, сообщила иркутская областная прокуратура.
Приговор Ангарского городского суда, вынесенный по уголовному делу в отношении 62-летнего Попкова, оставленный без изменений после обжалования стороной защиты, вступил в законную силу.
В декабре прошлого года суд признал Попкова виновным в убийстве двух человек, установив, что в августе 2008 года подсудимый в лесу при въезде в Ангарск
поочередно задушил веревкой двух ранее незнакомых ему 27-летних женщин.
С учетом мнения государственного обвинителя суд за это преступление приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы. Ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима по совокупности с приговорами, вынесенными в период с 2015 по 2023 годы по уголовным делам об убийствах более 80 человек.
"В настоящее время после вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия", - говорится в сообщении
иркутской прокуратуры.