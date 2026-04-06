10:31 06.04.2026
"Ангарский маньяк" отправился к месту отбывания пожизненного срока
Серийный убийца Михаил Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы, сообщила иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 06.04.2026
Происшествия, Ангарск
ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Серийный убийца Михаил Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы, сообщила иркутская областная прокуратура.
Приговор Ангарского городского суда, вынесенный по уголовному делу в отношении 62-летнего Попкова, оставленный без изменений после обжалования стороной защиты, вступил в законную силу.
В декабре прошлого года суд признал Попкова виновным в убийстве двух человек, установив, что в августе 2008 года подсудимый в лесу при въезде в Ангарск поочередно задушил веревкой двух ранее незнакомых ему 27-летних женщин.
С учетом мнения государственного обвинителя суд за это преступление приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы. Ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима по совокупности с приговорами, вынесенными в период с 2015 по 2023 годы по уголовным делам об убийствах более 80 человек.
"В настоящее время после вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия", - говорится в сообщении иркутской прокуратуры.
